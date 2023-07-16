أستقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 16-7-2023 في البنوك التي تعمل في السوق المصرية، وسجل متوسط سعره في البنك المركزي المرية ببداية تعاملات الأسبوع نحو 100.60 جنيه للشراء، و101.05 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية نحو 100.60 جنيه للشراء، و101.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري اليوم الأحد 16-7-2023 حوالي 100.60 جنيه للشراء، و101.05 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم فى البنوك

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك حوالي 100.60 جنيه للشراء، و101.05 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم الأحد 16-7-2023 نحو 100.80 جنيه للبيع، و100.49 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 16-7-2023 حوالي 100.80 جنيه للبيع و 99.81 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الأحد 16-7-2023 حوالى 3.27 دولار أمريكي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودى

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودى اليوم الأحد 16-7-2023 حوالي 12.27 ريال سعودي.