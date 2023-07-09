يواصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 9-7-2023 في البنوك، استقراراه الذي بدأ قبل حلول عيد الأضحي المبارك، حيث سجّل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.84 جنيه للشراء وفقا للموقع الرسمي للبنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 9-7-2023 في البنوك 99.84 جنيه بالنسبة للشراء داخل البنك الأهلي المصري، فيما يبلغ سعر البيع 100.8 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ويسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.84 جنيه للشراء فيما يبلغ سعر البيع 100.8 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

ويبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار 100.6 جنيه للشراء وذلك في البنك المركزي المصري أما سعر البيع يبلغ 101 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وعن سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي يبلغ اليوم الأحد 99.84 جنيه بالنسبة للشراء، في بنك القاهرة، أما سعر البيع فسجل 100.8 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، فيبلغ في بنك الإسكندرية 100.68 جنيه للبيع، فيما يسجل سعر الشراء 97.05 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، والبيع يسجل 102.98 جنيه.