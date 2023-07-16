عاجل.. أكاديمية الشرطة تعلن شروط قبول دفعة جديدة بعد قليل

تعلن وزارة الداخلية شروط قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة، والأماكن الخاصة بالاختبارات المقررة، ومواعيد وكيفية إجرائها، خلال مؤتمر صحفي بعد قليل.

وتسعى كلية الشرطة إلى تحقيق الجودة في كل العمليات والبرامج المنفذة من خلال توفير بيئة تعلّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني على نحو يحقق التميز لخريجيها في المستوى العلمي والمعرفي والمهاري والبدني.

كما تشجع كلية الشرطة أيضًا أعضاء هيئة التدريس على استمرارية تطوير المناهج الدراسية وابتداع وسائل تعليمية مُتطورة مع الاستعانة بخبرات القيادات الأمنية فى كافة مسارات العمل الشرطى.