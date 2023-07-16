أحمد يونس يستأنف «صباحك ومطرحك» بعد خروجه من المستشفى

تصدر هاشتاج «#عودة_صباحك_ومطرحك_مع_يونس» موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعد استئناف الإعلامي أحمد يونس حلقات برنامج «صباحك ومطرحك» على الراديو 9090 بعد تعرضه لوعكة صحية.

الترند الأول في مصر

وكتب الإعلامي أحمد يونس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل: «ومع انطلاق حلقتنا هاشتاج #عودة_صباحك_ومطرحك_مع_يونس يتصدر الترند الأول في مصر على تويتر حالا.. صباحكم فل يا أغلى صبحاوية».

ودخل الإعلامي أحمد يونس المستشفى مؤخرًا بسبب مشاكل صحية وأراد طمأنة الجمهور على صحته بعد خروجه من المستشفى قبل ساعات.

تفاصيل تعرضه لمشاكل صحية

وكتب أحمد يونس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله أنا أحسن كتير بدعواتكم ليا هي فترة بسيطة بإذن الله بس عشان أمشي كويس وأتعافى لكن أنا الحمد لله أحسن كتير بفضل ربنا ودعواتكم الطيبة».

وأضاف: «التشخيص قطع في وتر أكيليس وجرح عميق 17 غرزة قدر ولطف الحمد لله، كتر ألف خيركم بجد لسؤالكم».

وحرص أحمد يونس على تقديم الشكر للجميع: «شكرا لكل المواقع المحترمة اللي اهتمت بالمتابعة والسؤال عني.. شكرا ليكم هتفضلوا السند والضهر والأهل الطيبين».