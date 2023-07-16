شروط التقديم في كلية الشرطة 2023 - 2024.. أبرزها اجتياز اختبارات اللياقة

نظمت أكاديمية الشرطة اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2023- 2024، من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالي أو الماضي، والحاصلين المؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية، إذ أعلنت عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة بنسبة 65%،

ويبحث الكثير من الطلاب من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو خريجي الثانوية الأزهرية للعام الحالي أو الماضي أو الحاصلين على المؤهلات الجامعية عن شروط التقديم في كلية الشرطة للعام الحالي 2022 - 2023.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» الشروط الواجب توافرها في الطالب المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك وفقًا لما حددته وزارة الداخلية.

وتتمثل تلك الشروط في أن يكون المتقدم لكلية الشرطة مصري الجنسية ومن أبوين مصريين الأصل، وأن يكون المتقدم لكلية الشرطة حسن السيرة والسمعة، وألا يكون المتقدم لكلية الشرطة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

كما أنَّه من ضمن الشروط الواجب توافرها للالتحاق بكلية الشرطة ألا يكون المتقدم لكلية الشرطة قد سبق فصل المتقدم من أي مؤسسة حكومية بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن يجتاز المتقدم لكلية الشرطة اختبارات اللياقة الصحية والبدنية والسن، وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية والنفسية والسن، وألا يكون الطالب أو أقاربه على قوائم الإرهابيين.

يجب ألا يقل طول قامة المتقدم عن 170 سم، وألا يزيد سنه في أول أكتوبر القادم على 22 سنة ميلادية، فضلا عن ضرورة استكماله شروط اللياقة الصحية والنفسية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

أما فيما يتعلق بالحاصلين على المؤهلات الجامعية، يجب ألا يقل طول القامة عن 165 سم للذكور و160 سم للإناث، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، ويصرح الكشف بنظارة، وألا يحصل المتقدم على نسبة أقل من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة، وألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين.

وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم على 28 عامًا للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها.