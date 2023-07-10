7 خدمات مهمة تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيا.. بأسهل طريقة من هاتفك

أتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها الإلكتروني، تقديم الكثير من الخدمات التي يبحث عنها الكثيرون؛ مما يوفر الوقت والمجهود في الوقوف في المصالح الحكومية ويأتي ذلك في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

7 خدمات مهمة للمواطنين

وخلال التقرير التالى، ترصد «الوطن» 7 خدمات مهمة تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيًا للمواطنين من خلال موقعها الإلكتروني، وتلك الخدمات هي:

استخراج بطاقة الرقم القومي، واستخراج شهادة ميلاد، واستخراج شهادة وفاة، واستخراج وثيقة زواج، واستخراج وثيقة طلاق، واستخراج قيد فردي، واستخراج قيد عائلي.

وللحصول على أي من تلك الخدمات، يمكنك اتباع عدد من الخطوات المبسطة، والتي تبدأ بالدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط، والقيام بتسجيل الدخول على الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب لك يمكنك إنشاء حساب من خلال إدخال بعض البيانات وبعد ذلك القيام بتسجيل الدخول.

أما عن الخطوة التالية بعد إنشاء الحساب، فتقوم بالضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي بالموقع، وستظهر لك قائمة بتلك الخدمات السبعة الموجودة في خانة الأحوال المدنية.

وبالضغط على أيقونة الخدمة التي تبحث عنها، ستقوم بإدخال بعض البيانات الخاصة بك وبعدها سداد رسوم الخدمة وتحديد مكان استلام الوثيقة.