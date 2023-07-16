إجازة شهر يوليو 2023.. اعرف آخر الإجازات المتبقية في العام الجاري

أعلنت الحكومة المصرية، مواعيد إجازة شهر يوليو 2023، والذي يبلغ عددها يومين طوال الشهر تبدأ من الخميس المقبل وتستمر لمدة 4 أيام متتالية إذ يتداخل فيها الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت، على أن يعود العاملين إلى عجلة العمل بداية من الاثنين 24 يوليو 2023.

إجازة شهر يوليو 2023

وتبدأ إجازة شهر يوليو 2023، من الخميس الموافق 20 -7- 2023، حتى يوم الأحد الموافق 23-7-2023، يتخللها يومي الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت 21 يوليو و22 يوليو الجاري، وبذلك يصبح إجمالي عدد أيام الإجازة 4 أيام.

ووفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن يوم الخميس 20 يوليو والأحد 22 يوليو، ستكون إجازات رسمية مدفوعة الأجر، وذلك لجميع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والقطاعات الاستثمارية والقطاع المصرفي، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة راس السنة الهجرية، وثورة 21 يوليو.

آخر أيام الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

وتعتبر إجازة شهر يوليو 2023، أح آخر الإجازات المتبقية في عام 2023، وفقًا لأجندة الحكومية المصرية، إذ لم يعد يتبقى بعد انتهاء هذه الإجازة، إلا يوم واحد فقط إجازة رسمية في العام وهي إجازة 6 أكتوبر.