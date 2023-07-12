عاجل.. بشرى سارة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص.. 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر

أعلنت الحكومة، منذ قليل، عن اعتبار يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وكذلك يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023، ويتخللهم يومى الجمعة والسبت الموافقين 21 يوليو و22 يوليو الجاري، ليصبح إجمالى الإجازات 4 أيام.

يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، ويسري القرار على كلا من:

- العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية.

- العاملون بالهيئات العامة.

- العاملون في شركات القطاع العام.

- العاملون في شركات القطاع الخاص.

- العاملون في وحدات الإدارة المحلية.

- العاملون في شركات قطاع الأعمال العام.

الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية

كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن يكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى عيد ثورة 23 يوليو.