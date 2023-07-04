تعرف على موعد إجازة رأس السنة 2023.. وآخر عطلات العام الجاري

أقل من أسبوعين تفصلنا عن موعد إجازة رأس السنة 2023، وفي هذا الصدد يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها، موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023، وفق المعلن من الأجندة الرسمية لمجلس الوزراء، والعطلات الرسمية الأخيرة في العام الجاري.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023

ويأتي موعد رأس السنة الهجرية للعام الجديد 1445 هـ، يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري، ووفق قرار سابق ومعلن من مجلس الوزراء، بشأن ترحيل الإجازات الرسمية التي تأتي وسط أيام الأسبوع إلى الخميس التالي، لذا يُتوقع أن تكون الإجازة الرسمية لرأس السنة الهجرية لعام 1445 للقطاعين العام والخاص يوم الخميس 20 يوليو الجاري، لكن تحديدها نهائيا سيكون من خلال بيان رسمي يصدره مجلس الوزراء، قبل موعد الإجازة بوقت قصير.

آخر أيام الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

وعن آخر الإجازات المتبقية في عام 2023، وفقا للأجندة الحكومة المصرية، فهي 3 أيام فقط، في يوليو وأكتوبر وسبتمبر، وجاءت كما يلي.

- إجازة الاحتفال بثورة 23 يوليو، الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف، وهى توافق الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة 6 أكتوبر 1973.