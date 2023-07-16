محافظ أسيوط يوافق على 493 طلب انتداب وإعارة وإجازة للعاملين بـ«التعليم»

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على 229 طلب تجديد ندب، و264 طلب إجازة متنوعة للعاملين بمديرية التربية والتعليم، من بينها طلبات لبعض الحالات الإنسانية وذوي الهمم مراعاة للبعد الإنساني لهم ولظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة، وذلك تسهيلًا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات ومديريات الخدمات، حرصًا على سير العمل بها على أن يتم استكمال مراجعة واعتماد باقي الطلبات المقدمة في أسرع وقت تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

إجازة متنوعة للعاملين

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم الموافقة على 229 طلب تجديد ندب لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالإضافة إلى اعتماد 264 طلب إجازة متنوعة لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم، تمثلت في إجازة بدون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج، والتي تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة، على أن تكون الأولوية للحالات الإنسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الإنسانية، مشددًا على سرعة فحص باقي الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات لسرعة اعتمادها.

قرار مجلس الوزراء

وكلف محافظ أسيوط قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات ضبرورة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 في 22/5/2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والذي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية.