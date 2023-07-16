الإعلان عن تفاصيل الدورة الـ16 من مهرجان المسرح المصري في مؤتمر السبت المقبل

يعقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرا صحفيا في السادسة مساء السبت المقبل، الموافق 22 يوليو الجاري، بقاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وبحضور الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا للدورة السادسة عشرة، ومنهم المخرج الكبير خالد جلال، والفنانين نضال الشافعي، وطارق عبدالعزيز، وإيهاب فهمي، والكاتب وليد يوسف، والمخرج إسلام إمام.

تكريم 10 قامات مسرحية

وتقام الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح القومي في الفترة من 29 يوليو الجاري حتى 14 أغسطس المقبل، وتحمل اسم الفنان الكبير عادل إمام، وسيُكرم خلال المهرجان 10 قامات مسرحية من تخصصات مختلفة في عناصر العمل المسرحي، ما بين ممثلين ومخرجين وكُتاب مسرح ومهندسي ديكورات مسرحية، ومنهم صلاح عبد الله ومحمد أبوداوود وخالد الصاوي ورياض الخولي، ومحمد محمود ورشدي الشامي وأحمد فؤاد سليم، والدكتور سامي عبد الحليم، ومهندسة الديكور نهى برادة والكاتب محمد السيد عيد.

نشر رسالة تنويرية

ويستهدف المهرجان القومي للمسرح المصري عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.