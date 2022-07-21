عرض «أشباح الأوبرا» على الهناجر ضمن فعاليات مهرجان المسرح القومي

أعلنت إدارة مهرجان القومي للمسرح المصري مشاركة عرض «أشباح الأوبرا» مع أكثر من 30 عرضا مسرحيا ضمن العروض المتنافسة في دورته الخامسة عشرة، والتي تقام برعاية وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ورئاسة الفنان يوسف إسماعيل، حيث سيتم عرضه يومي 25 و26 يوليو الجاري علي مسرح الهناجر في تمام الثامنة مساءا.

المهرجان القومي للمسرح

ويستهدف المهرجان القومي للمسرح عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا، من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

وعلي الجانب الآخر، يحل الشاعر والكاتب مسرحي والممثل الإنجليزي ويليام شكسبير البارز في الأدب الإنجليزي خاصة، والأدب العالمي عامة، وذلك من خلال تواجد مقتطفات من 3 أعمال مسرحية خاصة به، وهي «هاملت» و«ماكبث» و«حلم ليلة صيف» حيث يقدم أبطال العرض تلك المقتطفات من خلال فرقة مسرحية تفعل كل شيء داخل المسرح، وبل ويقدمون تلك الأعمال الثلاثة.

بينما العرض يتحدث عن الإنسان الموجود بيننا، وعن مشاكلنا واحاسسنا ومخاوفنا وتفاصيلنا الإنسانية كبشر من خلال فرقة مسرحية؛ فى رأيهم أن المسرح معاناة؛ وتقرر الفرقة طرد كل الأشياء المخيفة بالنسبة لها، وليس الشبح فقط؛ فهم يعانون نفسيا من الأشباح التى تسكن نفوسنا.

مروة رضوان: سعدت بعودة العرض

وأبدت المخرجة مروة رضوان سعادتها بعودة العرض مرة أخرى، خاصة مع الإشادات التي حصل عليها من الجمهور «سعدت بعودة عرض أشباح الأوبرا مرة أخرى، فهي فرصة لمشاهدة 90 شخصا يقفون على خشبة المسرح يقدمون وجبة دسمة من الغناء والتمثيل والرقص، وذلك بعد مجهود كبير استمر لأكثر من 6 أشهر للتدريب، فالعرض مرهق قد يستهلك جهدا عصبيا وبدنيا؛ لكن مسئولية تعليم شخص آخر أشعر أنها مسئولية إنسانية كبيرة جدا، خاصة وأنه كان تقدم لنا مايقرب من 1700 واحد اخترنا 90 عرضوا الموسم الأول، وحاليا يشاركنا 50 منهم في العروض اليومية».

مواعيد عرض أشباح الأوبرا

«أشباح الأوبرا» يعرض يوميا حتي يوم 26 يوليو الجاري علي مسرح الهناجر برئاسة شادي سرور، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ماعدا يوم السبت 23 يوليو سيكون أجازة رسمية للعرض، العمل مستوحى من رواية «شبح الأوبرا» العرض المسرحى الأشهر والأهم بمسارح برودواي.

العرض نتاج عمل ورشة الهناجر الأولي، وورشة «الممثل الشامل»، حيث تم التدريس لمدة ستة أشهر فى الورشة مخرجة العرض مروة رضوان؛ وفى الاستعراض ضياء شفيق؛ وعن الغناء أحمد حمدى رؤوف.

وتقدم الورشة مايقرب من 1700 شخص، اجتاز منهم الموهوبون في الرقص أو الغناء أو التمثيل أو صاحب موهبة طاغية فى أحد العناصر، ويقدم العرض الان ما يقرب من 50 شخصا.

والعرض من ألحان إيهاب عبد الواحد، وإعداد موسيقي أحمد طارق، وموسيقى تصويرية كريم شهدي، وأشعار طارق علي، وتوزيع أغنية النهائية سام أميل، وأزياء مروة عودة، واستعراضات ضياء شفيق، وديكور عمرو الأشرف، وإضاءة محمد عبدالمحسن، ومخرج منفذ شيرين الشافعي ومحمود أبو جليلة، ومن تأليف وإخراج مروة رضوان.