علي الحجار يشعل ختام مهرجان «القومي» بأغنية «يعيش المسرح»

يقام حاليا حفل ختام مهرجان القومي المسرح، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار، مدير المهرجان.

علي الحجار يقدم أغنية «يعيش المسرح»

وقدم المطرب علي الحجار، أغنية «يعيش المسرح»، أثناء تقديم فيديو تخليدا لرموز الفن المسرحي، من أبرزهم أحمد حلاوة، عهدي صادق، جلال الشرقاوي، سهير البابلي، وتفاعلت وزيرة الثقافة وجميع الحضور مع الأغنية.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور، من أبرزهم كمال أبو رية، المخرج خالد جلال، محمد علي رزق المشارك في هذة الدورة بمسرحيته «كاليجولا».

ختام مهرجان القومي للمسرح

يذكر أن الدورة الـ15 من مهرجان القومي للمسرح، أقيمت برئاسة يوسف اسماعيل، وعضوية أشرف عبد الغفور، محمد رياض، الناقدة عبلة الرويني، المخرج خالد جلال، هيثم الحاج علي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للكتاب، الفنان اسماعيل محتار رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج هشام عطوة رئيس مجلس ادار الهيئة العامة للقصور الثقافة، الفنان ياسر صادق رئيس الادارة المركزية للمركز القومي للمسرح، والناقد جرجس بيشاي، والمخرج حمدي بكري.

وبدأت الدورة الفترة 24 يوليو وحتى اليوم 8 أغسطس، وشهدت تكريم الفنان محمد صبحي، المخرج عصام السيد، الفنان ناصر عبد المنعم، الفنان أحمد إسماعيل، الفنان صبري عبد المنعم، المخرج مراد منير، فادي فكيه، عايدة فهمي، واسم الراحلان عبد الرحيم الزرقاني، وأمينة رزق.