إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية في ديروط وصدفا بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنفيذ 15 حالة إزالة فورية لتعديات على أراض زراعية ومخالفات بناء بمركزي ديروط وصدفا خلال يوم واحد، تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لمصر وحفاظًا على الأرض الزراعية من التبوير.

إزالة التعديات في ديروط

وترأس محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، ونوابه، حملة لتنفيذ بعض الإزالات الفورية بعدد 13 حالة إزالة لتعديات بالوحدة المحلية لقرية مسارة زمام المندرة بحري، تتضمن تعديات على أراضي أملاك دولة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات في مركز صدفا

كما ترأس خالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، حملة لإزالة حالتي تعدي على أرض زراعية بقرى المركز بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية للمركز، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدين، لافتًا إلى استمرار تنسيق الجهود مع المتابعة الميدانية بالمحافظة ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، برئاسة المهندسة فاطمة عبدالحليم، مدير الوحدة، لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها.