ضبط 4 لصوص في حملات أمنية بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ضمن حملاتها لمواجهة جرائم السرقة، شخصين في القاهرة لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزتهما أجنة حديدية، ومطرقة، وحبل، وصاروخ، حال فك 3 قطع حديد من أحد كباري المشاة بدائرة قسم شرطة الوايلي، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 3 وقائع سرقة، وأرشدا بمسكنهما عن المسروقات المستولى عليها.

كما جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة، بتهمة كسر زجاج إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قسم شرطة التجمع الخامس وسرقة مبلغ مالي، وبحوزته فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار، وعدد من أقراص التامول المخدر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وجرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته هاتف محمول مجهول المصدر، وبمناقشته اعترف بسرقته وأقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف مترجلا، وأضاف بارتكاب واقعة سرقة هاتف آخر بذات الأسلوب، واتخذت الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.