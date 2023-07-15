«الداخلية» تقبض على عصابة سرقة المواشي في الشرقية والدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة صان الحجر بمديرية أمن الشرقية من (تاجر ماشية - مقيم بدائرة المركز) بأنه حال سيره بسيارته ربع نقل محملة برأس ماشية بدائرة المركز متجهاً لأحد الأسواق الكائنة بمركز شرطة المطرية بالدقهلية، اعترضته سيارة ربع نقل يستقلها ثلاثة مجهولين وبحوزة أحدهم سلاح ناري «بندقية خرطوش» حيث قاموا بتهديده والاستيلاء منه على (السيارة قيادته، رأس الماشية، مبلغ مالي ، هاتف محمول) ولاذوا بالهرب.

القبض على عصابة سرقة المواشي في الشرقية

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظتي الشرقية والدقهلية).

اعترافات المتهمين بالسرقة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن (السيارة المستولى عليها، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة «مسروقة»، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، سلاح أبيض، مبلغ مالي) كما أرشدوا عن رأس الماشية المستولى عليها لدي عميليهما سيئي النية (تاجري ماشية مقيمان بدائرة مركز شرطة الحسينية وتم ضطبهما) وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.