أسعار المانجو اليوم في سوق الجملة.. تبدأ من 20 جنيها

تعتبر فاكهة المانجو من أشهر وأهم الفواكه الصيفية، التي تشهد إقبالًا كبيرًا على الشراء من جانب محبي المانحو، إذ أصبحت منتشرة حاليًا في السوق خلال فصل الصيف، لذا يهتم المواطنين بمعرفة أسعارها وفقًا لأنواعها، ونستعرض أسعارها فيما يلي:

أسعار المانجو اليوم الأحد في سوق العبور

- مانجو عويس: سعرها من 20 إلى 35 جنيهًا.

- مانجو هندي: سعرها من 16 إلى 30 جنيهًا.

- سعر كيلو مانجو تيمور: سعرها من 16 إلى 30 جنيهًا.

- مانجو زبدية: سعرها من 17 إلى 21 جنيهًا.

- مانجو بلدي: سعرها من 9 إلى 15 جنيهًا.

- مانجو فونس: سعرها من 20 إلى 30 جنيهًا.

- مانجو فص: سعرها من 30 إلى 60 جنيهًا.

- مانجو دبشه: سعرها من 15 إلى 21 جنيهًا.

- مانجو صديقة: سعرها من 15 إلى 25 جنيهًا.

- مانجو جولك: سعرها من 15 إلى 21 جنيهًا.

- مانجو سكري: سعرها من 15 إلى 25 جنيهًا.

- مانجو بيض العجل: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.

- مانجو سنارة: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة في أسواق الجملة اليوم الأحد 16-7-2023 على هذا النحو:

كمثرى خشابي من 20 إلى 30 جنيهًا.

كيلو عنب بناتي اصفر من 12 إلى 18 جنيهًا.

كيلو عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيهًا.

كيلو عنب أسود من 14 إلى 20 جنيهًا.

كيلو جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا.

كيلو ليمون أضاليا من 4 إلى 9 جنيهات.

كيلو تفاح مصري من 11 إلى 23 جنيهًا.