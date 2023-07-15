انخفاض أسعار المانجو في الأسبوع الثاني للحصاد بالإسماعيلية.. السكري بـ30 جنيها

شهدت أسعار المانجو في الإسماعيلية، انخفاضا ملحوظا في بعض الأنواع، بالتزامن مع بداية الأسبوع الثاني للحصاد، بمعظم مزارع المحافظة، وانتشار بعض الأنواع في الأسواق.

وقال إبراهيم صالح أحد مزارعي المانجو في منطقة التعاون بمحافظة الإسماعيلية، أن أسعار المانجو شهدت تراجعا اليوم السبت، بنسبة وصلت إلى 40% تقريبا في غالبية الأنواع، مع زيادة الكميات المعروضة في أسواق الجملة والتجزئة.

انخفاض أسعار مانجو الإسماعيلية

أضاف «صالح» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار المانجو السكري في الإسماعيلية، سجلت 30 جنيها، في انخفاض عن بداية الموسم، التي كانت تسجل 50 جنيها في الكيلو في بداية البشاير.

وتابع: «السكري الأبيض والأخضر أكثر الأنواع انتشارا حاليا، وبدأت تظهر خلال الفترة الحالية بعض البشاير من أصناف الصديقة والزبدة والسكري الممتاز، وصنف النعومي الإسمعلاوي».

وأوضح أن السكري الأبيض سجل 30 جنيها بدلا من 50، وسجل السكري الأخضر 35 جنيها بدلا من 55 جنيها، فيما سجلت الناعومي 30 جنيها بدلاً من 55 للكيلو، فيما تراوحت أسعار الزبدة البشاير بين 25 و30 جنيها، وسجل صنف الصديقة 40 جنيها للكيلو بدلا من 60.

وأشار إبراهيم صالح، إلى أن بعض المزارع تختلف من منطقة لأخرى، بحسب نوعية التربة، وارتفاع درجات الحرارة، التي تختلف من شرق القناة وغربها.

25 يوليو ذروة موسم المانجو في الإسماعيلية

وقال إن ذروة موسم المانجو في الإسماعيلية، يبدأ من 25 يوليو، ويستمر حتى نهاية أغسطس، مشيرا إلى أن جميع الأصناف المحلية الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، تبدأ بالتلاشي في منتصف شهر أغسطس، موضحا «يستمر حتى نهاية شهر 8 أصناف العويسي والفص العويسي والزبدة والنعومي والكرمسون والصديقة وكميات محدودة من السكري الممتاز».