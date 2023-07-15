أسعار المانجو في سوق العبور.. 13 صنفا و«الفونس» تبدأ من 20 جنيها

تشهد أسعار الفاكهة والخضروات تغيرًا كبيرا من مكان لآخر، بحسب مدة النقل من الشوادر إلى الأسواق وأماكن بيعها لدى التجار. ويُعد المانجو من أهم الفواكه الموجودة بالسوق خلال فصل الصيف، التي يهتم المواطنون بمعرفة أسعارها بصفة مستمرة، كونها تؤكل في نفس الموسم أو يتم تخزينها لاستخدمها عصائر في غير موسمها، لذا نستعرض أسعار المانجو.

أسعار المانجو

وتباع فاكهة المانجو في الأسواق ضمن 13 نوعا، تختلف بحسب الطعم والشكل والحجم واللون، وإن كانت جميعها تشترك في كونها مانجو، وحدد سوق العبور أسعار المانجو وكل صنف منها، وجاءت كالتالي:

أسعار المانجو في سوق العبور

- مانجو عويس: يتراوح سعرها من 20 إلى 35 جنيها.

- مانجو هندي: يتراوح سعرها من 16 إلى 30 جنيها.

- مانجو تيمور: يتراوح سعرها من 16 إلى 30 جنيها.

- مانجو زبدية: يتراوح سعرها من 17 إلى 21 جنيها.

- مانجو بلدى: يتراوح سعرها من 9 إلى 15 جنيها.

- مانجو فونس: يتراوح سعرها من 20 إلى 30 جنيها.

- مانجو فص: يتراوح سعرها من 30 إلى 60 جنيها.

- مانجو دبشه: يتراوح سعرها من 15 إلى 21 جنيها.

- مانجو صديقة: يتراوح سعرها من 15 إلى 25 جنيها.

- مانجو جولك: يتراوح سعرها من 15 إلى 21 جنيها.

- مانجو سكري: يتراوح سعرها من 15 إلى 25 جنيها.

- مانجو بيض العجل: يتراوح سعرها من 14 إلى 20 جنيه.

- مانجو سنارة: يتراوح سعرها من 14 إلى 20 جنيها.