ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن التدخين بشكل مفاجئ؟.. «الصحة» توضح

كشفت وزارة الصحة والسكان، ما يحدث للجسم عند التوقف عن التدخين بشكل مفاجئ، موضحة أنه يتعرض إلى الإصابة بالصداع والعصبية بشكل ملاحظ، ويكون الصداع في ذروته خلال الـ5 أيام الأولى من التوقف، وهى أصعب 5 أيام يمكن أن تمر على المدخن بعد الإقلاع، وفى حال تجاوز الـ5 أيام الأولى، يمكن البعد عن التدخين وتجاوز المرحلة بشكل أمن.

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن التدخين بشكل مفاجئ؟

وتابعت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، لا بد من التوقف عن هذه العادة الخاطئة بشكل نهائي، ويكون هناك عزيمة لدى المدخن، لما لها من أثار سلبية على أجهزة الجسم، وخاصة الرئتين، لافتة إلى أهمية تجنب كل ما يشجع على التدخين، لا سيما السجائر الإلكترونية، فهي لها أضرار كالسجائر العادية، وخلال البعد عن التدخين، لابد من الاعتماد على الخضروات والفاكهة، ومضغ أشياء بسيطة في الفم.

أشياء يمكن اللجوء إليها للمساعدة في التخلص من السجائر.. أبرزها الشاي والزبادي

أضافت وزارة الصحة والسكان، أن الشوكلاته والسكريات لها دور مهم خلال رحلة الابتعاد عن التدخين وكذلك الزبادي، لدورها المهم في تقوية الجسم ضد السموم، كما يمكن اللجوء إلى الشاي الأخضر، الذي يعمل على الحد من زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين، وينقي الجسم من السموم.

وأكدت تدشين خط ساخن لوزارة الصحة والسكان، للإقلاع عن التدخين، وتلقي كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والإطلاع على جميع التساؤلات وكيفية البعد عن التدخين.