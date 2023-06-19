أستاذ مناعة تحذر من التدخين والوجبات الدسمة: تدمر صحتك

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة بكلية الصيدلة جامعة الزهر، إنَّ هناك عادات يجب على الإنسان الابتعاد عنها للحفاظ على صحة سليمة وجسد بلا أمراض، مشيرةً إلى خطورة التدخين كأبرز العادات الخاطئة والسيئة.

الشريف: التدخين يلوث أعضاء جسم الإنسان

وأضافت «الشريف»، خلال استضافتها ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية سالي سالم على شاشة «قناة الناس»، أنَّ التدخين يلوث جسم الإنسان على مستوى الدم والجهاز التنفسي والجهاز العصبي وغيره، لافتة إلى خطورة العادات الغذائية الخاطئة من طهي الطعام بأواني الطهي المخدوشة «تدخل السموم في الجسم».

احذروا الوجبات الدسمة وعالية البروتين الحيواني

وتابعت أستاذ المناعة بكلية الصيدلة، محذرة من الوجبات التي تحتوي على كم هائل من البروتين الحيواني، قائلة: «يعد عبئا كبيرا على الجسم وترفع مستويات الأحماض ما قد يضر الأجهزة والأنسجة، والأصح ألا تحتوي الوجبات على لحوم يومياً مثلما كان يتغذى أهالينا في الماضي».