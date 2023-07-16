إشادات دولية بتصدر مصر الدول الأكثر جذبا لاستثمارات الطاقة النظيفة أفريقيا

احتلت مصر المركز الأول على المستوى العربي والإفريقي في قائمة أكثر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة وبقيمة إجمالية 46 مليار دولار على مدي السنوات السبع الماضية، بينما جاءت المغرب في المركز الثاني وباستثمارات تجاوزت الـ30 مليار دولار.

مصر تحقق إنجازات كبري في مشروعات الطاقة

وأشادت تقارير ومؤسسات دولية عدة بتحقيق مصر قفزة في ريادة العالم بمشروعات الطاقة النظيفة، إذ تعمل مصر على تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة.

وأضاف أنّ مصر أطلقت الكثير من الاستراتيجيات الخضراء والمشاريع، ومنها استراتيجية تغير المناخ لعام 2050، جاء هذا ضمن حرص الدولة على الحفاظ على البيئة في ظل أزمات التغير المناخي، والسعي الحثيث على تطوير سبل الحصول على الطاقة المتجددة من أجل مستقبل نظيف، وحتى يتم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مشاريع عملاقة لدعم الطاقة النظيفة

وبحسب تصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، فقد ضخت مصر نحو 8 مليارات خلال العام الحالي في قطاع النفط ووالغاز، مضيفًا أن مصر تعمل على تنمية حقول «نرجس وساتيس ونور» في البحر المتوسط وشرق دمنهور في دلتا النيل و«فراميد والأبيض» في الصحراء الغربية.