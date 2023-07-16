10 معلومات عن ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة

شهدت مكة المكرمة، اليوم عند آذان الظهر ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وهو الحدث الثاني والأخير لتعامد الشمس على الكعبة خلال العام الجاري، وفيما يلي معلومات عن ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة:

معلومات عن تعامد الشمس على الكعبة المشرفة

1- يحدث تعامد الشمس على الكعبة المشرفة مرتين في العام.

2- حدث تعامد الشمس الأول على الكعبة المشرفة في مايو الماضي.

3- التعامد الثاني والأخير للكعبة المشرفة حدث اليوم.

4- تحدث ظاهرة تعامد الشمس نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان.

تعامد الشمس على الكعبة المشرفة يحدث عند آذان الظهر

5- يحدث تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت آذان الظهر في المسجد الحرام في مكة المكرمة.

6- حدث تعامد الشمس على الكعبة المشرفة عند الساعة 12:26:44 ظهراً بالتوقيت السعودي.

7- عند تعامد الشمس سيختفي ظل الكعبة.

8- ستكون الشمس عند لحظة التعامد بأقصى ارتفاع لها عند 90 درجة.

9- ستختفي ظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفر.

10- عند تعامد الشمس على الكعبة المشرفة ستكون مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.

تكرار ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة

يُشار إلى أنَّ ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة تحدث أثناء الحركة الظاهرية للشمس وتصبح على استقامة مع الكعبة، أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو وفقا لشبكتي سكاي نيوز والعربية.

وتكررت ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة اليوم عند عودة الشمس جنوباً إلى خط الاستواء، قادمة من مدار السرطان.

ويعد أبرز استخدام لظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة هو تحديد الاتجاه نحو القبلة خاصة في المناطق البعيدة عن مكة المكرمة في الدول العربية والإسلامية.