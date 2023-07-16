اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة 2023-2024.. منها الكشف النفسي
كتب:
بسمة عبدالستار
12:46 م | الأحد 16 يوليو 2023
كلية الشرطة
أعلنت وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة والشهادات الأخرى بمجموع 65% والضباط المتخصصين، ولذلك يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة 2023-2024.
اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة 2023-2024
وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة 2023-2024 التي تؤهل المتقدمين من طلاب الثانوية العامة أو خرجي الجامعات الالتحاق بكلية الشرطة.
تقسيم الاختبارات لـ7 اختبارات
وتنقسم اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة 2023-2024 إلى 7 اختبارات لكي يتمّ الالتحاق والقبول في كلية الشرطة.
الاختبار الأول: اختبار القُدرات للطالب المتقدم لكلية الشرطة: ويتم فيه قياس المستوي الثقافي والمعلومات العامة لدي المتقدم.
الاختبار الثاني: اختبار المقاس والقوام للطالب المُتقدم لكلية الشرطة: إذ يشترط أن يكون طول الطالب الحاصل على الثانوية العامة 170 سم، ومن خريجي الجامعات «165 سم للطلبة، 160 سم للطالبات».
الاختبار الثالث: اختبار الكشف النفسي للطالب المُتقدم لكلية الشرطة: يتمّ فيه المثول أمام اللجنة الطبية للتأكد من استيفاء شروط اللياقة النفسية.
الاختبار الرابع: الرياضي للطالب المتقدم لكلية الشرطة: أداء عدد من التمرينات الرياضية لقياس مستوي اللياقة البدنية.
الاختبار الخامس: كشف السمات للطالب المتقدم لكلية الشرطة: إخضاع الطالب لبطارية لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية.
الاختبار السادس: لجنة الاختيار «كشف الهيئة» للطالب المتقدم لكلية الشرطة: المثول أمام اللجنة المشكلة للاختيار والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة.
الاختبار السابع: الكشف الطبي للطالب المتقدم لكلية الشرطة: يتم فيه المثول أمام اللجنة الطبية للتأكد من استيفاء شروط اللياقة الصحية.