موعد التقديم في كلية الشرطة 2023 - 2024.. تعرف على التفاصيل

تنظم أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا يتمّ خلاله الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2023- 2024، من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالي أو الماضي، والحاصلين المؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية.

موعد التقديم في كلية الشرطة

كما يبحث الكثير من الطلاب من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو خريجي الثانوية الأزهرية للعام الحالي أو الماضي أو الحاصلين على المؤهلات الجامعية على موعد التقديم في كلية الشرطة للعام الحالي 2022 - 2023.

لمدة 24 يومًا

أما عن موعد التقديم في كلية الشرطة، فحسبما كشف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور هاني أبو المكارم، خلال المؤتمر الصحفي، فإنَّه سيتمّ فتح باب القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة في العام الماضي 2022 ابتداءا من يوم من يوم الثلاثاء 18 - 7 وحتى الخميس 10 أغسطس المقبل، لمدة 24 يومًا.

أما فيما يتعلق بحاملي شهادة الثانوية 2023، وطلبة الدور الثاني، وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، فسيتم فتح باب القبول لهم بدءا من الخميس 10 أغسطس المقبل وحتى الأربعاء 14 سبتمبر المقبل، ولمدة 45 يومًا مع مراعاة حاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، إذ يجب عليهم تقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

وأضاف أنَّ التقديم لحاملي درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور وإناث العام السابق 2022، سيبدأ من أول أغسطس وحتى 18 أغسطس المقبل، فضلا عن حاملي شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث للعام الحالي 2023، والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، سيكون بدءا من الاثنين 15 أغسطس المقبل وحتى 15 سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أنَّ التقديم للالتحاق للجميع سيكون من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

أما عن التقديم في كلية الشرطة فإنَّه يتمّ من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال هذا الرابط.