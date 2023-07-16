رئيس جزر القمر: التجارة الأفريقية أصحبت معززة عن طريق المجال البري

قال غزالي عثماني، رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، إن التجارة الأفريقية أصحبت معززة عن طريق المجال البري فضلا عن تحسين النقل البحري، متابعا أنه يوجد العديد من الفرص لتعزيز التجارة الأفريقية عن طريق التوسع في المجال البحري رغم الهيكلية الهشة.

وأضاف خلال انطلاق أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بكينيا بمشاركة الرئيس السيسي: «هدفنا الرئيسي والأساسي هو دعم وتحقيق البرنامج الخاص بنا لكي نصل إلى دعم واندماج حقيقي في أفريقيا، وذلك بعام 2024 من أجل تحسين التعليم».

وأشار إلى أن التعليم هو السلاح الأساسي من أجل تغير العالم، وهناك الكثيرين في أفريقيا لم يلتحقوا بالتعليم، وليس من المقبول في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أن يكون في أفريقيا مناطق ليس بها البنية الأساسية للتعليم، وهذا تحدي صعب للغاية.

وأوضح: «بالعمل جاهدين سنحصل على نتائج رائعة في هذا العالم السريع، ونعمل سويا لمواجهة التحديات اليومية، لأننا معا نستطيع تحسين وجعل وحدتنا لمواجهة المشكلات الأفريقية، فضلا عن دعم وتوحيد أفريقيا لكي تكون قارة ثرية ومليئة بالرخاء».