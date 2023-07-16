«مفوضية الاتحاد الأفريقي»: نسعى لمساندة السودان عن طريق مبادرة الرئيس السيسي

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، إنّنا نحاول تفعيل دور أفريقيا من أجل مساندة السودان، من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث استضافت مصر قمة دول جوار السودان، لبحث حلول للأزمة السودانية.

وأضاف فقي، خلال كلمته في قمة «نيباد» التي تستضيفها كينيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نعمل على دمج عالي ومواءمة مع المجتمع المدني، من أجل محاولة تفعيل دور القارة الأفريقية الرائدة، فضلا عن العمل على تحسين الوضع في منطقة الساحل التي يوجد بها العديد من المخاوف والتقلبات، حيث تشهد مرحلة انتقالية».

وتابع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أنّ المشكلات الاقتصادية في أفريقيا على رأس الأمور المهمة في جدول أعمالنا، مؤكدا أنّنا نحاول جاهدين تحسين الوضع الاقتصادي بأفريقيا على المستوى العالمي.