متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل كلمة السيسي خلال قمة الاتحاد الأفريقي

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة منتصف العام التنسيقية، التابعة للاتحاد الإفريقي المنعقدة بكينيا، تم استحداثها تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، في عام 2019، لتكون معنية بالتكامل الإقليمي الاقتصادي.

التكامل الإقليمي الاقتصادي

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن مصر رأت أن التكامل الإقليمي الاقتصادي، يجب أن يكون عليه تركيز ونحن بصدد النسخة الخامسة، التي يشارك فيها جميع الدول أعضاء مكتب الاتحاد.

وكشف أن الرئيس السيسي، سيلقي كلمتين، الأولى بصفته رئيس «النيباد» وهي الوكالة المعنية بالتنمية داخل الاتحاد الإفريقي، وهو استكمال لدور مصر القيادي على مستوى الاتحاد الإفريقي منذ عام 2019، حيث تبلور دور مصر ووصل لرئاسة الاتحاد الإفريقي في 2019، ثم رئاسة «الكوميسا» والآن رئاسة «النيباد»، ومصر على مدار السنوات الماضية تقوم بدور على مستوى آليات صنع القرار الإفريقي.

الخطة العشرية الثانية

وأوضح أن الكلمة الأولى للرئيس السيسي، بصفة رئاسة مصر للنيباد، سيتم خلالها استعراض الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الإفريقية، ويركز فيها الرئيس على أهمية الاستفادة من دروس الخطة العشرية الأولى، والتركيز على أولويات الرئاسة المصرية خلال رئاسة «النيباد»، وتطوير البنية التحتية، وإحداث تغير وتطور ملموس في القطاع الصناعي لإفريقيا، بهدف تأسيس بنية صناعية تسمح لإفريقيا الدخول إلى عالم المستقبل، والحديث عن حوكمة النظام المالي العالمي.

وفيما يتعلق بالمناخ، فهناك كلمة للرئيس في بند التغير المناخي والاقتصاد الأخضر، فمصر حتى الآن رئيسة لقمة المناخ حتى يتم تسليمها في ديسمبر المقبل لدولة الإمارات، وسيتم عرض الرؤية المصرية التي حققت على المستوى الدولي قدرا كبيرا من النجاح، والتوصل لاتفاق مع صندوق الخسائر والأضرار، وخفض الانبعاثات، وسيتحدث الرئيس عن مبدأي الإنصاف، والمسئولية المشتركة مع تباين الأعباء.

وأردف: «لم تشارك كل الدول بنفس القدر في صنع الأزمة، وليس قدرات جميع الدول متساوية، كما أن مستوى التنفيذ لا يرقى لمستوى الوعود».