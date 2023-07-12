حددت وزارة التعليم العالي أماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا، حيث يشترط اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2023، وأتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من يوم السبت الموافق المقبل 15 يوليو حتى الخميس 27 يوليو من نفس الشهر.

أماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا

وطبقا لبيان وزارة التعليم العالي، تم تحديد أماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا، وتشمل اختبارات كلية الفنون الجميلة شعبة الفنون بكلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنيا، وبالنسبة لشعبة العمارة ستكون بكلية الفنون الجميلة عمارة جامعة المنيا.

وبالنسبة لكلية الفنون التطبيقية، سيؤدي طلاب المنيا الاختبارات بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف.

وبالنسبة لاختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا ستكون الاختبارات بكلية التربية الفنية بجامعة المنيا.

وبالنسبة لاختبارات كلية التربية الرياضية بنين وبنات ستكون الاختبارات بمقر كلية التربية الرياضية بجامعة المنيا.

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالمنيا

كما تشمل أماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا الخاصة بشعبة التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة المنيا، ستؤدي الاختبارات بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا، أما اختبارات شعبة التربية الفنية ستؤدي الاختبارات بكلية التربية النوعية بأسيوط.

وبالنسبة لاختبارات شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، سيؤدي طلاب المنيا الاختبارات بكلية التربية بالسويس.

وبالنسبة لاختبارات شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس سيؤدي طلاب المنيا الاختبارات بجامعة قناة السويس.