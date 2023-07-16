معرض لتوزيع 3000 قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، وجمعية الأورمان عضو التحالف الوطني، في تنظيم معرض جديد بقاعة «اللؤلؤة»، بهدف توزيع 3000 قطعة ملابس جديدة بالمجان على 300 أسرة أولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرية منشأة بشارة مركز الحسينية، وقرية الربعماية بمدينة منشأة أبو عمر.

توزيع ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية

يأتي ذلك فى إطار الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأوضح أشرف البهنساوى، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز الحسينيه، أنه تنفيذأ لتعليمات عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، قامت المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان بتنظيم المعرض، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، ولإبراز أهمية دور المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في العمل الخيري الذي يقع على عاتقها لرعاية هذه الأسر.

تنفيذ مشروعات خيرية

ووجه اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيري، والذي ساهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير ما يحتاجونه من ملابس جديدة، ويترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أي تدخل، حفاظًا على مشاعر المستفيدين.

وأوضح، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.