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الأورمان توزع 245 أضحية على الأسر الأكثر احتياجا في البحيرة خلال العيد

كتب:

إحسان شعبان
08:14 م | السبت 01 يوليو 2023
ذبح أضاحي أورمان البحيرة

ذبح أضاحي أورمان البحيرة

قال أحمد عبد المحسن  مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، إنّ الجمعية ذبحت 56 أضحية في رابع أيام عيد الأضحى، وتوزيعها على الفئات المستحقة والأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة.

ذبح 245 أضحية خلال عيد الأضحى

وذكر أنّ إجمالي ما جرى ذبحه من قبل أورمان البحيرة خلال عيد الأضحى، بلغ 245 أضحية، تحت إشراف تام من الوحدات المحلية ومديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح أن ذلك جاء بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها، وتحقيق الهدف منها في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.

جهود رفع المعاناة عن كاهل المواطنين 

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصةً بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، تنفيذًا لمبادرة الرئيس «حياة كريمة».

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا، طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. 

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بقلم إحسان شعبان