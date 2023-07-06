الأورمان توزع 15 ألف كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الانتهاء من توزيع 15 ألف كيلو لحوم بلدي على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف أرجاء محافظة الفيوم، تحت إشراف الطب البيطري وتحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

رفع الأعباء والمعاناة عن كاهل الأسر البسطاء

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، في بيان صحفي، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لرفع الأعباء والمعاناة عن كاهل الأسر البسطاء.

توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

أوضح اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه فور انتهاء الجمعية من مرحلة ذبح الأضاحي، جرى البدء في مرحلة التعبئة، ثم التوزيع، والتي انتهت اليوم، وتضمنت توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل، والمرضى، ومحدودي الدخل، وذوي الهمم في قرى ونجوع محافظة الفيوم.

شملت خطة التوزيع جميع المراكز

وعرض شعبان، خطة توزيع لحوم الأضاحي التي شملت مختلف القرى في مراكز إطسا، وقرى سنهور البحرية، وسنورس، والشواشنة، ويوسف الصديق، وطامية، ومركز الفيوم، وأبشواي.

استمرار الذبح لآخر أيام التشريق

وأضاف رئيس جمعية الأورمان، أنّ ذبح الأضاحي استمر طوال أيام التشريق، وانتهى عصر يوم السبت، فضلًا عن اللحوم المستوردة التي جرى تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وتوزيعها على شرائح غير القادرين بالتعاون مع 5500 جمعية أهلية صغيرة، وبحضور وفد جمعية الأورمان، وعدد من الأطباء البيطريين، وذلك ضمن مشروع «صك الأضحية»، الذي تطلقه الجمعية.

اختيار الماشية بعناية

وشدد على أنّ الجمعية تحرص على أن تتم جميع المراحل التي تمر بها لحوم الأضاحي بعناية شديدة، بدءًا من اختيار الماشية ومرورًا بالتعبئة والتغليف، وحتى وصول اللحوم إلى مستحقيها، مؤكدًا أنّ جميع المراحل تتم وفقًا لأحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية.