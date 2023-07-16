فحص 175 من المقبلين على الزواج ضمن مبادرة «100 يوم صحة» في كفر الشيخ

استعرضت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، نتائج أعمال مبادرة «100 يوم صحة» في يومها الحادي والعشرين منذ انطلاقها في 25 يونيو الماضي، في جميع وحدات ومستشفيات محافظة كفر الشيخ وفي أماكن التجمعات.

الكشف على 1628 حالة في عيادة الجلدية

وأكدت «محمود»، استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» بمحافظة كفر الشيخ، حيث بلغ تردد الحالات ليوم الخامس عشر من يوليو في العيادات الخارجية 10 آلاف و52 حالة، منها 584 حالة أسنان، كما بلغ تردد عيادات الأطفال 1065 حالة، بجانب الكشف على 1628 حالة في عيادة الجلدية، وتم إجراء 3 حالات قوائم انتظار قسطرة قلبية.

فحص 175 حالة من المقبلين على الزواج

وأفادت «محمود»، أيضاً أنّ عدد المرضى الذين قامت مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بفحصهم بلغ 2679 مريض، وتم فحص 175 حالة من المقبلين على الزواج، كما تم تحويل 1 منهم إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج، فضلاً عن فحص عدد 39 حالة ضمن مبادرة القضاء على فيروس «سي»، وتم أيضاً فحص 2133 مريض ضمن مبادرة الاعتلال الكلوي، وتم تحويل 140 منهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتم فحص 89 حالة ضمن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، وفحص عدد 360 طفل ضمن مبادرة السمعيات، و 5 حالات ضمن مبادرة صحة الأم والجنين.

تطعيم عدد 6 آلاف و198 طفلاً وطفلة اليوم

وأوضحت «محمود»، إنّه بالنسبة لتنظيم الأسرة وصل عدد المنتفعات من الوحدات الثابتة والمتنقلة إلى 2503، كما وصل عدد زيارات المنتفعات الحاصلات على وسيلة بالعيادات المتنقلة والثابتة إلى 2414، وبلغ عدد المترددين على القوافل العلاجية 569، تم تحويل 11 منهم إلى المستشفيات الاستكمال العلاج، لافتةً إنّه تم تم خلال مبادرة «100 يوم صحة»، المرور على عدد 22 منشأة غذائية، كما تم المرور على عدد 8 محطات مياه، و5 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، كما تم تطعيم عدد 6 آلاف و198 طفلاً وطفلة اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة والسكان خّصصت الخط الساخن «15335» للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة «100 يوم صحة» حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.