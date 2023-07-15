انطلاق حملة «حولين مصر في 100 يوم» لدعم صحة المرأة بالشرقية

أعلنت مديرية الصحية بالشرقية اليوم بدء حملة «حولين مصر في 100 يوم» لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة الشرقية، وذلك بديوان عام المحافظة.

بدء حملة «حولين مصر في 100 يوم» لدعم صحة المرأة في الشرقية

بدأت فعاليات الحملة في حضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة القومية لمبادرة دعم صحة المرأة المصرية والكشف المبكر عن أمراض الثدي، والدكتور حاتم آمين، والدكتورة نورا حسين نائبي المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والدكتورة نرفانا حسين منسق المبادرة، والدكتور عماد شاش عضو المكتب التنفيذى للمبادرة، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية

أشاد محافظ الشرقية بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف الوصول إلى كافة فئات المجتمع وتحسين صحة المواطنين وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

كما أوضح الدكتور ممدوح غراب أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة التي تقدم الخدمات للمواطنين والارتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي طبقاً للإمكانات المتاحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

كما أثنى محافظ الشرقية على مجهودات مديرية الصحة والتنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ ونجاح المبادرات الرئاسية الصحية والوصول إلى جميع فئات المجتمع في مختلف قرى مراكز ومدن المحافظة من خلال التوعيه والتثقيف وتوقيع الكشف وتلقي العلاج.

تنظيم زيارات دورية للكشف المبكر عن أمراض الثدي

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنه القومية لمبادرة دعم صحة المرأه ان نجاح المبادرة ناتج عن استمراريتها من خلال تنظيم زيارات دورية للكشف المبكر عن أمراض الثدي لتقديم خدمة علاجية جيده وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان مع إحالة أي حالات مرضية لفريق طبي متخصص لتقديم بروتوكولات العلاج اللازمة لحين التعافي والتماثل للشفاء.

وتابع: لمست تلاحما مجتمعيا وتكاتف بين جميع الجهات بين الأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات للتوعية والتثقيف للمبادرة وتشجيع السيدات للمشاركة فيها والحصول على الخدمات الصحية المقدمة لهن.

وأضاف رئيس اللجنة القومية لمبادرة دعم صحة المرأة، أن اليوم سيتم تنظيم دورات تدريبية بمستشفى الأحرار التعليمي على كيفية التعامل مع الكشف المبكر عن أورام الثدي وتقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للسيدات المنتفعات.

كما حرص أعضاء اللجنة القومية لمبادرة صحة المرأه على عقد لقاء توعوي مع مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن وممثلين عن المجلس القومي للمرأه والرائدات الريفيات ومديرب الإدارات الصحية والمستشفيات لمتابعه آليات تنفيذ المبادرة وتحقيق المرجو منها.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، قدمت الخدمة لعدد 4 ملايين و475 ألف سيدة من خلال التثقيف والتوعية وعلاج بالفحص الذاتي والفحص من خلال الفرق الطبية وتم إحالة 64 ألف حالة للمراكز المتخصصة، مشيراً إلى أن فاعليات مبادرة 100 يوم صحة قدمت الخدمة الصحية لعدد 305 آلاف و500 مواطن ومازالت تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع.