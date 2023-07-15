«صحة كفر الشيخ»: تقديم الرعاية لـ1235 حالة اعتلال كلوي ضمن مبادرة 100 يوم صحة

تابعت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أعمال مبادرة «100 يوم صحة» في يومها العشرين منذ انطلاقها في 25 يونيو الماضي، في جميع وحدات ومستشفيات المحافظة وفي أماكن التجمعات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إجراء 9 حالات قوائم انتظار قسطرة قلبية

وأكدت إلهام محمود، في بيان لها، استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» بمحافظة كفر الشيخ، حيث بلغ تردد الحالات أمس الجمعة، 11 حالة أسنان، وبلغ تردد عيادات الحميات 90 حالة، لافتةً إلى أنّه يوجد 3 حالات جراحة، وإجراء 9 حالات قوائم انتظار قسطرة قلبية.

وأفادت «إلهام»، بفحص 771 سيدة، و13 حالة ضمن مبادرة القضاء على فيروس «سي»، و1235 مريضا ضمن مبادرة الاعتلال الكلوي، بجانب تحويل 107 منهم للمستشفى لتلقي العلاج، وفحص 57 حالة ضمن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، و15 طفلا ضمن مبادرة السمعيات.

تطعيم 10 آلاف و690 طفلاً وطفلة

وأضافت «إلهام» أنّه بالنسبة لتنظيم الأسرة وصل عدد المنتفعات من الوحدات الثابتة والمتنقلة إلى 433 حالة، ووصل عدد زيارات المنتفعات الحاصلات على وسيلة بالعيادات المتنقلة والثابتة إلى 448 حالة، وبلغ عدد المترددين على القوافل العلاجية 71 حالة، وجرى تحويل 3 منهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، مشيرةً إلى أنّه جرى المرور على 16 منشأة غذائية، و4 محطات مياه ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، وتطعيم 10 آلاف و690 طفلاً وطفلة أمس الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة والسكان خّصصت الخط الساخن «15335» للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة «100 يوم صحة» حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.