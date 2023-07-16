استشاري باطنة: «100 يوم صحة» قدمت 94 ألف قرار علاج مجاني

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس سابقا، إن حملة «100 يوم صحة» تعمل على تكثيف الخدمات التي أطلقتها المبادرات السابقة، بغرض تقليل الأعباء عن المواطنين، من خلال العيادات المتنقلة التي أصبحت تصل للمناطق الحدودية والبعيدة، فضلا عن توفير الخدمات الطبية لكل مواطن على أرض مصر، سواء كان مصرياً أو أجنبياً.

خدمات متنوعة ضمن «100 يوم صحة»

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم سارة سراج وباسم طبانة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك اهتماماً كبيراً بالمواطنين الأصحاء في مباردة «100 يوم صحة» مثلما يتم الاهتمام بالمرضى، مشيرا إلى إصدار أكثر من 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة دليل على سعي الدولة للوصول لكل المواطنين الذين يعانون من مشكلة صحية.

معاناة أسرة المريض تكلفة غير مباشرة

وتابع، بأن أسرة المريض تعاني مع المريض، إذ يحتاج لمساعدة وخدمة من حوله، لذلك يتأثر الجميع على مستوى عملهم وإنتاجهم اليومي، وهذا ما يطلق عليه تكاليف غير مباشرة، إذ إن التكاليف المباشرة تتعلق بتكلفة علاج المريض فقط.

وأوضح، أن الدولة ترعى مواطنيها بشكل جيد، وتوفر لهم الخدمات حتى أبواب منازلهم، فضلا عن حرصها على الوقاية والاكتشاف المبكر، إضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المواطنين في هذا الصدد.