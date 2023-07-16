أحمد عز: تكريمي من مهرجان القاهرة السينمائي شرف كبير ودافع لتقديم الأفضل

أعرب الفنان أحمد عز، عن سعادته بقرار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بتكريمه في الدورة الـ45، التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 15 حتى 25 نوفمبر المقبل، ومنحه جائزة فاتن حمامة للتميّز.

وقال عز لـ«الوطن»، إنّه يعتز للغاية بالتكريم، كونه يأتي من مهرجان عريق بقيمة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مضيفا: «الجائزة تثمين لمشواري الفني، ودافع قوي لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة».

أحمد عز: منحي جائزة فاتن حمامة شرفًا كبيرًا

وأضاف أحمد عز: «حصولي على جائزة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة شرف كبير لي، وكذلك الأمر في وجود الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان».

انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي في نوفمبر

وكان مهرجان القاهرة السينمائي، أعلن اليوم منح أحمد عز جائزة مهرجان القاهرة السينمائي المقرر انطلاق دورته الـ45 في نوفمبر المقبل، حيث وصفه الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، بأنّه «نجم مميز».

وقال أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، إنّ أحمد عز نجح خلال السنوات الماضية في صناعة اسم فني كبير، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلاله تعاونه مع عدد من المخرجين المميزين.