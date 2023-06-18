أحمد عز يعود لعرض مسرحية «هادي فالانتين» في عيد الأضحى

يستعد النجم أحمد عز لعرض مسرحية «هادي فالانتين» بمدينة أبها السعودية في موسم عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد النجاح الكبير التي حققته المسرحية عند عرضها بمدينتي الرياض وجدة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقالت المنتجة آلاء الغزالي لـ«الوطن» إن المسرحية سُتعرض لمدة 3 ليال بمدينة أبها في موسم العيد، حيث من المقرر عقد بروفات تحضيرية للمسرحية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل سفر الأبطال إلى السعودية لعرض المسرحية هناك.

قائمة أبطال مسرحية هادي فالانتين

وتدور أحداث مسرحية هادي فالانتين حول مفهوم الحب في عصور زمنية مختلفة، وذلك في أجواء يغلب عليها الطابع الكوميدي، ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب وكوكبة من النجوم، من إنتاج آلاء الغزالي، تأليف وإخراج محمد محمدي.

هادي فالانتين ثاني تجارب أحمد عز في المسرح

وتُعد مسرحية هادي فالانتين بمثابة ثاني تجارب أحمد عز على المسرح، حيث سبق وقدم مسرحية علاء الدين على مسرح كايرو شو في مصر، وحققت نجاحا جماهيريا كبيراً وقت عرضها، وشارك في البطولة كل من تارا عماد، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد جمعة، هشام إسماعيل وكوكبة من النجوم.