أحمد عز يستعد لتصوير فيلم ولاد رزق 3.. صراع مع «الشايب»

يستعد الفنان أحمد عز، للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق 3، المرتقب انطلاق تصوير أولى مشاهده في شهر أغسطس المقبل، وينضم إليه عددًا كبيرًا من النجوم وضيوف الشرف، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزأين الأول والثاني، ويعد الفيلم من الأفلام التي تدخل في حيز الأعلى إيرادًا في أفلام السينما المصرية.

تصوير فيلم ولاد رزق 3 بطولة أحمد عز في أغسطس

وفي شهر مارس الماضي بدأ المخرج طارق العريان، التحضيرات الخاصة بفيلم ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز، مع المؤلف صلاح الجهيني، واختيار أماكن التصوير وتسكين الأدوار الخاصة بالفيلم المتوقع عرضه في عام 2024.

آسر ياسين يجسد شخصية الشايب في ولاد رزق 3

وينضم إلى فيلم ولاد رزق 3، الفنان آسر ياسين والذي يجسّد شخصية الشايب، حيث ظهر في نهاية الجزء الثاني مع خروج سيد رجب من السجن، في إشارة لصراع محتمل بين رضا رزق وأشقاءه الثلاثة.

عرض الجزء الأول عام 2015 والجزء الثاني في 2019

عرض الجزء الأول من فيلم ولاد رزق عام 2015، والجزء الثاني عام 2019 تحت شعار عودة أسود الأرض، من تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، وأحمد داود، ومحمد ممدوح، ونسرين أمين.