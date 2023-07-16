«المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه اليوم.. كيف تستثمر فيها؟

طرح البنك المركزي المصري، اليوم، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، بأسعار فائدة قد تصل لـ28% في آخر عطاء بالبنك المركزي، وفقا لبيانات البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني.

ومن المقرر توزيع قيمة أذون الخزانة على الفترات 3 و9 أشهر، ومع الطرح الجديد لأذون الخزانة يتجه الكثير من الأشخاص إليها، خاصة أنّ الفائدة الخاصة بها أكبر من عائد الشهادات البنكية، حيث تصل قيمة الفائدة لـ28%.

كيفية الاستثمار في أذون الخزانة

وتتميز أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي المصري بقِصر مدة الاستحقاق، فتبدأ بـ3 و6 و9 أشهر، وعام واحد، في حين يكون متوسط مدة الشهادة الادخارية 3 سنوات في أغلب الحالات كما هو الحال مع شهادة الـ22% المطروحة حاليا.

ويُصرف عائد أذون الخزانة كاملا مقدما، لكن عائد الشهادات الادخارية يصرف شهريا أو ربع سنويا أو نصف سنويا أو كل عام، وقلة من هذه البنوك تضيف العائد يوميا، وهو ما يمكن المواطنين من استثمار العائد في أي مجال آخر.

خطوات الاستثمار في أذون الخزانة المصرية

1- يتم وضع 25 ألف جنيه على الأقل كحد أدنى لشراء أذون الخزانة أو مضاعفاته: 50 – 75 – 100 – 125 في أحد البنوك التي يتم من خلالها طرح الأذون.

2- التقدم بطلب إلى خدمة العملاء بالاكتتاب في أذون الخزانة المصرية، والاختيار بين: 3، 6، 9 شهور أو عام واحد.

3- يسلم البنك طلبك بالتقدم بعروض الاكتتاب إلى البنك المركزي المصري، مرتين أسبوعيا، وحال موافقة الأخير، يتم صرف العائد مقدما في اليوم التالي مباشرةً.