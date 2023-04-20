البنوك تطالب بـ26% عائداً على أذون الخزانة.. و«المركزي» يوافق على 23.4%

يعتزم البنك المركزي المصري، إصدار أذون خزانة مصرية بقيمة إجمالية 79.5 مليار جنيه، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أبريل 2023، نيابة عن وزارة المالية، لتدبير السيولة اللازمة للإنفاق على أبواب الموازنة العامة للدولة.

23 مليار جنيه أذون الخزانة أجل عام

ووفقا لبيان صحفي، طرح «المركزي»، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة آجال 3 أشهر بقيمة 23 مليار جنيه، وأذون 6 أشهر بقيمة 16.5 مليار جنيه، وأذون 9 أشهر بقيمة 17 مليار جنيه، بالإضافة إلى أذون خزانة آجل عام واحد بقيمة 23 مليار جنيه، ورفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية إلى مستوى قياسي 23.475%.

البنوك تطالب بـ26.6% سعر فائدة

وتقدمت البنوك والمؤسسات والمستثمرين الأفراد، بطلبات اكتتاب بلغت 336 طلباً على أذون الـ9 أشهر، وطلبت 26.2% عائداً، في حين لم يقبل البنك المركزي المصري سوى بـ259 طلباً، بمتوسط سعر فائدة 21.858%، كما طلبت البنوك والمؤسسات في عروضها المقدمة 286 طلباً للاكتتاب على أذون الـ6 أشهر، وتمسكت بعائد 26.001%، فيما لم يقبل «المركزي» سوى بـ171 طلباً بمتوسط سعر فائدة 23.308%.

العروض المقدمة تجاوزت المقبولة

ومن بين العروض المقدمة، طلبت البنوك والمؤسسات والمستثمرين، الاكتتاب على 133 من أذون الخزانة المصرية أجل 9 أشهر، وطلبت عائد 26.600% فيما لم يقبل «المركزي» سوى بـ29 طلباً فقط، بمتوسط سعر فائدة 23.489%، وشملت طلبات الاكتتاب المقدمة، 153 طلباً على أذون الخزانة المصرية أجل عام واحد بسعر عائد 26.100%، لم يقبل منها «المركزي» سوى 52 طلباً بمتوسط سعر فائدة 23.475%.