إزالة 128 حالة تعد ضمن الموجة الـ21 في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة 21 لحملات إزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن تلك الحملات المكثفة، تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 18 حالة تعد جديدة

وقال محافظ بني سويف، إنه جرى إزالة 18 حالة تعد جديدة اليوم، ما بين 12 حالة على مساحة 2662 متر ولاية حماية النيل والصرف، و 6 حالات على 4 قراريط أرض زراعية، ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 128 حالة تعد منها 85 حالة تعد مباني على مساحة 11959 متر، و 43 حالة زراعة على مساحة فدان و20 قيراطا، وذلك منذ بدء تنفيذ المرحلة الثالثة السبت 8 يوليو الجاري، وحتى اليوم الأحد 16 من نفس الشهر.

الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذ الإزالات

وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المُستردة، والتنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وبحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.