طرح فيلم «وش في وش» لـ محمد ممدوح وأمينة خليل بدور العرض 16 أغسطس

أعلنت شركة «سينرجي فيلمز»، طرح فيلم «وش في وش» بطولة الفنان محمد ممدوح وأمينة خليل يوم 16 أغسطس المقبل، في جميع السينمات.

موعد عرض فيلم وش في وش بدور العرض

وأعلنت الصفحة الرسمية لشركة «سينرجي» للعمل قائلة: «الحب باين في عينهم والحكاية ما بينهم كانت تمام لغاية ما العيلة كلها بدأت تتدخل، استنوهم كلهم وش في وش عشان تعرفوا اللي حصل معاهم، في جميع دور العرض بمصر من 16 أغسطس وكل الدول العربية من 17 أغسطس».

قصة فيلم وش في وش

المخرج وليد الحلفاوي يناقش من خلال الفيلم أزمات الأسر والاجتماعيات وعلاقة الزوج بالزوجة وخلافه، وذلك من خلال التركيز على اختلاث الثقافات والطبقات الاجتماعية، بين زوجين، بسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.

أبطال فيلم «وش في وش»

فيلم «وش في وش» بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.