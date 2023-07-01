«يا ترى هما فين لحد دلوقتي».. إطلاق البوستر التشويقي لـ«وش في وش» بدون أبطاله

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «وش في وش» البوستر التشويقي الأول للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يظهر أي من نجوم الفيلم على البوستر ولكن كان عبارة عن أريكة داخل أحد المنازل مع جملة واحدة «يا ترى هما فين لحد دلوقتي».

وانتهى صناع العمل من تصوير فيلم «وش في وش»، وأعمال المونتاج والمكساج ومن المرجح عرضه في السينمات المصرية قريباً خلال موسم الصيف.

«وش في وش» إنتاج شركة سي سينما برودكشنز، هاني نجيب وأحمد فهمي، وهو من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

وعلى جانب آخر انتهت الشركة المنتجة «سي سينما برودكشنز» من تصوير فيلم «شماريخ» من تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن، ويشارك في بطولته اَسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفي درويش والعديد من ضيوف الشرف.