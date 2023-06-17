5 معلومات عن فيلم «وش في وش».. ينافس في الصيف

اقترب صناع فيلم وش في وش، على الانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية، استعدادًا للدخول في الخطوات الأخيرة التي تخص المونتاج والميكساج، لطرحه بدور العرض السينمائي في موسم أفلام صيف 2023، المتوقع أن تضم خريطة هذا الموسم، عددا كبيرا من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام وياسمين صبري، وشماريخ بطولة آسر ياسين وأمينة خليل.

فيلم وش في وش بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل

تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن فيلم وش في وش، الذي ينافس في ماراثون أفلام صيف 2023، وذلك من خلال السطور التالية:

- بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

لايت كوميدي

- الفيلم بدأ تصويره في شهر أكتوبر الماضي.

- ينتمي لنوعية الأفلام اللايت كوميدي.

- تدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاث الثقافات والطبقات الاجتماعية، بين زوجين، بسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.

صداقة وتعاون فني

- فيلم وش في وش، يجمع أمينة خليل ومحمد ممدوح بعد أنا جمعهما مسلسل عائلة زيزي، ومسلسل قابيل، ومسلسل العائدون، مسلسل لا تطفئ الشمس، مسلسل جراند أوتيل، فيلم 122، فيلم الخلية.