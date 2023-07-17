عن مسيرة ربع قرن.. أحمد عز يتسلم جائزة فاتن حمامة 15 نوفمبر

يوم 15 نوفمبر المقبل، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ45، سيحصل الفنان أحمد عز، على جائزة فاتن حمامة للتميز، التي سبقه إليها عدد من النجوم، أبرزهم منى زكي، هند صبري، كريم عبدالعزيز، منة شلبي، شريف عرفة، كاملة أبو ذكري، تكريمًا لمشواره الفني، الذي بدأه منذ أكثر من 25 عامًا.

قبل نهاية التسعينيات من القرن الماضي، بدأ الشاب أحمد عز في الظهور من خلال بعض الأدوار الثانوية، أولها مع فيلم سمكة و4 قروش عام 1997، الجزء الأول من مسلسل زيزينيا عام 1999، وفي العام ذاته، شارك في فيلم كلام الليل أمام يسرا وجالا فهمي.

«مذكرات مراهقة» أول بطولة سينمائية عام 2001

ومع بداية الألفية الجديدة، حظى أحمد عز، بفرصة ذهبية مع بطولة أول عمل سينمائي له، من خلال فيلم مذكرات مراهقة عام 2001، مع الوجه الجديد وقتها هند صبري، ومن إخراج إيناس الدغيدي، سيناريو وحوار عبدالحي أديب.

أكثر من 20 فيلما

جماهيرية كبيرة، حاوطت أحمد عز مع انطلاقته إلى عالم السينما، ليقدم أكثر من 20 عملًا سينمائيًا مميزًا، أبرزها «الممر، الخلية، العارف، الجريمة، كيرة والجن، ملاكي إسكندرية، مسجون ترانزيت، المصلحة، بدل فاقد، الحفلة، الشبح، الرهينة، الباحثات عن الحرية، حب البنات، سنة أولى نصب، ولاد رزق».