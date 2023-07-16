إزالة 10 حالات تعد على أراض زراعية في مركز منفلوط بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انتظام سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 للإزالات والتي بدأت 8 يوليو الجاري وتستمر حتى 28 يوليو، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة.

التعديات على الأراضي الزراعية

وأوضح المحافظ أن الحملات اليومية لإزالة التعديات أسفرت عن تنفيذ إزالة لعدد 10 حالات تعد على أراض زراعية خاصة بمركز منفلوط بمساحة 1700 متر، تحت إشراف عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

تكثيف الحملات لإزالة التعديات

وأكد اللواء عصام سعد على تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع المراكز والمدن والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.