محافظ الغربية: تقديم 259 ألفا و17 خدمة للأهالي ضمن حملة «100 يوم صحة»

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن تقديم 259 ألفا و17 خدمة والكشف على 923 ألف مواطن ضمن حملة «100 يوم صحة»، في جميع مراكز المحافظة، وذلك من خلال الفرق والأطقم الطبية التي تجوب قرى ومدن الغربية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي من خلال المبادرة الرئاسية، وذلك منذ انطلاقها وحتى اليوم.

165 فريقا طبيا

وأوضح محافظ الغربية أن المبادرة تقدم خدماتها من خلال 165 فريقا من فرق المبادرات الرئاسية المتحركة والثابتة، لتقديم خدمات «فحص صحة المرأة والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة»، إلى جانب تنفيذ خدمات التثقيف الصحي لنحو 4512 منتفعا من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

قوافل وسيارات متنقلة

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بلغ 5898 شخصا، بينما استفادت 6447 سيدة من مبادرة صحة المرأة، في حين قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لعدد 499 حالة والعلاج لعدد 417 منهم، إلى جانب فحص 756 طفل حديث الولادة بمبادرة السمعيات، كما تم فحص 381 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 3010 منتفعات، فضلاً عن تقديم الخدمات لـ133 مواطنا ضمن مبادرة كبار السن، و212 منتفعا ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج.