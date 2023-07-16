السفير صلاح حليمة: هناك تركيز على تسريع تفعيل عملية التجارة الحرة الأفريقية

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن القمة الخامسة لمنتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، تتضمن ثلاثة مسارات رئيسية، ودور مصر في كل مسار متزايد ومحوري ومتعاظم وله أهمية كبرى، لافتا إلى أن المسار الأول يتعلق بمنطقة التجارة الحرة في إطار التنمية المستدامة والعلاقة بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الخمسة الجغرافية، فضلا عن المجموعات الاقتصادية الأخرى ذات الطابع السياسي بالقارة السمراء.

تفعيل عملية التجارة الحرة الأفريقية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك تركيز على تسريع تفعيل عملية التجارة الحرة الأفريقية بما تحققه من فوائد مهمة للدول الأعضاء الـ55 في هذه المنطقة، فضلا عن ضخ مزيد من الاستثمارات سواء في البنية التحتية أو القطاعات الإنتاجية لدفع عملية التنمية المستدامة على النحو الذي يمكن معه زيادة حجم التبادل التجاري بين الأطراف المعنية بهذه المنطقة، وفي إطار تعاون مع القطاع الخاص الأفريقي وغير الأفريقي ومؤسسات التمويل الدولية.

إنجازات مصر في ملف المناخ

وتابع، أن المسار الثاني يتعلق بالمناخ، وكان هناك إنجازات لمصر في هذا الإطار مثل: صندوق التعويضات عن الخسائر والأضرار، حث الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها، نقل التكنولجيا فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، التوجه نحوالاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن المسار الثالث يتمثل في لجنة النيباد المتربطة بعملية التنمية المستدامة.