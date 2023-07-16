تفاصيل انطلاق بطولة الإسكندرية لألعاب القوى تحت 14 سنة.. شارك بها 300 لاعب

انطلقت اليوم بطولة منطقة الإسكندرية لألعاب القوى تحت 14 سنة على تراك استاد الإسكندرية بمشاركة كافة الهيئات والأندية الرياضية بمحافظة الإسكندرية ويشارك في البطولة حوالي 300 لاعب على نظام المركب وفقاً لبرتوكول الاتحاد الدولي لألعاب القوى إذ يشارك اللاعب في عدد 4 أنواع من السباقات وتكون مشاركة اللاعبين من خلال نادي وليس فرديا.

بطولة تحت 14 سنة

قالت الكابتن داليا محمود أمين رئيس منطقة الإسكندرية لألعاب القوى لـ«الوطن»، إن بطولة تحت 14 سنة لألعاب القوى تنطلق اليوم باستاد الإسكندرية الدولي ويشارك فيها جميع أندية الإسكندرية والهيئات الرياضية وعدد اللاعبين المشاركين في البطولة حوالي 300 لاعب والفائزون يحصلون على ميداليات وشهادات تقدير والبطولة تحت إشراف الاتحاد المصري لألعاب القوى وتلعب البطولة بنظام المركب وفقاً لبرتوكول الاتحاد الدولى لألعاب القوى ويشارك فيها كل لاعب في 4 أنواع من السباقات 50 متر حواجز ورمي كرة جلة أو رمي كرة هوكي وثب عالي أو زانة ومسابقة الكيلو إجباري للجميع تضمن جري ووثب وحواجز.

تكريم رئيس منطقة الإسكندرية الأسبق

وأضاف اللواء طارق حسن المشرف العام على منطقة الإسكندرية لألعاب القوى في لفتة طيبة، أن مجلس إدارة منطقة الإسكندرية لألعاب القوى برئاسة داليا محمود أمين قرر إطلاق اسم اللواء المرحوم محمد طه خليفة على بطولتي المنطقة تحت 16 سنة والدرجة الأولى والتي أقيمت على مضمار وميدان ستاد الإسكندرية الدولي يومي الخميس والجمعة 6 و7 يوليو 2023 وجرى تكريم الراحل وتسليم أسرته درع وشهادات التكريم وتستعد منطقة الإسكندرية لألعاب القوى للمشاركة في بطولة الإسماعيلية والتي تنطلق فعالياتها الأسبوع المقبل.